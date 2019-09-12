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Москва допустила встречу Лаврова с новым главой МИД Японии на ГА ООН

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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В МИД России допустили встречу главы ведомства Сергея Лаврова с новым главой японского МИДа Тосимицу Мотэги «на полях» Генеральной ассамблеи ООН, которая в сентябре пройдет в Нью-Йорке. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«Мы этого не исключаем», — цитирует ее «РИА Новости». Накануне Мотэги заявил о желании провести переговоры с российским коллегой как можно скорее.

Назначив нового министра иностранных дел, премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил политическому деятелю возобновить тупиковые переговоры по урегулированию спора с Россией по поводу Курильских островов.

11 сентября в Японии было сформировано новое правительство. Министром иностранных дел стал бывший министр по делам восстановления экономики. Его предшественник Таро Коно был переведен на должность министра обороны.

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