Япония выразила надежду на энергичное обсуждение совместных проектов на Курилах

Диалог Москвы и Токио в рамках совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов необходимо энергично поддерживать. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, 6 сентября.

Отмечается, что Россия и Япония ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.

«Мы рассчитываем на энергичное обсуждение с Россией по всем пяти выбранным направлениям», — цитирует Сэко ТАСС.

29 июня в ходе переговоров в Осаке президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между странами, а также развитие совместных пилотных проектов на четырех Курильских островах.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.