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Япония упростит выдачу виз для отдельных групп российских граждан

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Япония упростит выдачу виз для отдельных категорий граждан России — специалистов сферы развития двустороннего экономического сотрудничества и студентов. Об этом в четверг, 5 сентября, в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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«Начиная с этого месяца мы начнем выдавать визы сроком на пять лет гражданам РФ, занятым на промышленных и научных предприятиях, связанных с реализацией плана сотрудничества из восьми пунктов. И чтобы как можно больше российских студентов приезжало в Японию, мы сделаем процесс получения визы более простым», — сказал он.

Премьер также выразил надежду на ускорение смягчения визового режима между странами. Абэ отметил, что в Японии растет число людей, желающих приехать во Владивосток. Также он указал на растущее число туристов.

В мае 2016 года Синдзо Абэ предложил план для развития двустороннего экономического сотрудничества между странами, состоящий из восьми пунктов. Речь в документе идет об укреплении отношений в энергетике и сферах малого и среднего бизнеса, а также об индустриализации Дальнего Востока и расширении экспортной базы.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Центральным событием ВЭФа является пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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