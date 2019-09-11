Новое правительство сформировали в Японии

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.

Так, в правительство пришел 38-летний Синдзиро Коидзуми — сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми. Кроме того, ключевой перестановкой стал уход главы МИД Таро Коно на должность министра обороны. При этом МИД возглавит нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги, передает телеканал NHK.

Также в правительство вернулись министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като и министр общенациональных дел Санаэ Такаити. Отмечается, что на прежних должностях в правительстве остались два наиболее близких премьеру Синдзо Абэ политика — генеральный секретарь Суга и министр финансов Таро Асо.

Еще 13 человек впервые войдут в состав кабинета министров.

Средний возраст нового правительства — 61,5 года. Кроме того, будет назначен новый генеральный секретарь совета безопасности страны. Им станет Сигэру Китамура, который до настоящего времени возглавлял отдел разведки и исследований при кабинете министров.

1 мая на престол в Японии взошел 59-летний наследный принц Нарухито. Во время торжественной церемонии ему вручили символы власти — древний меч и драгоценную яшму, используемые в Японии в качестве священных регалий.

Нарухито стал 126-м императором династии, которая по преданиям никогда не прерывалась и ведет свое начало от богини Солнца Аматэрасу. С вступлением на престол нового монарха правительство Японии объявило о наступлении новой эры Рэйва, что в переводе с японского означает «цветущий мир». Таким образом теперь будут именоваться годы пребывания нового монарха на престоле.

В Японии действуют две системы летоисчисления — общепринятая международная и собственная, по годам пребывания императоров на престоле. В соответствии с этим в стране до этого шел 31-й год эры Хэйсэй.

30 апреля 85-летний император Японии Акихито завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с отречением от престола. Акихито оставил престол по собственному желанию в связи с преклонным возрастом. Несмотря на то что по закону монарх должен находиться на престоле пожизненно, для Акихито было сделано исключение.