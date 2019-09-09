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Моргулов обсудил в Японии азиатский сегмент глобальной ПРО США

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов провел в Токио консультации с японским коллегой Такэо Мори. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в российском МИДе.

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Стороны обменялись мнениями по вопросам сферы безопасности, среди которых — создание азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США, отмечается на сайте внешнеполитического ведомства. «Обсуждались также вопросы формирования многосторонней архитектуры в АТР с опорой на внеблоковые механизмы», — уточняется в сообщении МИДа.

30 августа Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2020 финансовый год (начнется 1 апреля 2020 года). Военное ведомство требует увеличить расходы на 1,2% — до 5,32 трлн иен (почти $50 млрд по текущему курсу).

Немногим ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны стоимостью $3,29 млрд. 17 августа минобороны Японии окончательно утвердило план закупок американских истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

3 августа новый министр обороны США Марк Эспер заявил о поддержке планов по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.

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