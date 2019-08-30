Японские военные потребовали увеличить расходы на оборону до $50 млрд

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2020 финансовый год (начнется 1 апреля 2020 года). Военное ведомство требует увеличить расходы на 1,2% — до 5,32 трлн иен (почти $50 млрд по текущему курсу), пишет Reuters в пятницу, 30 августа.

Запрашиваемый бюджет включает в себя среди прочего расходы на покупку у США девяти истребителей-невидимок Lockheed Martin F-35, включая самолеты укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B и размещение в Японии двух наземных противоракетных комплексов Aegis Ashore также американского производства.

По информации издания, рост расходов вызван тревогой по поводу наращивания вооружений соседями — Китаем и Южной Кореей. Представители министерства финансов тщательно изучат запрос, прежде чем он будет одобрен кабинетом премьер-министра Синдзо Абэ.

Как отмечает агентство, траты на оборону в Японии растут уже второй год подряд, но пока еще остаются в районе 1% ВВП. Так, бюджет ведомства на 2019 год составил 5,3 трлн иен (почти $ 47,4 млрд по курсу на момент принятия бюджета). В сравнении, общий бюджет островного государства на текущий фингод составляет 101,5 трлн иен (около $908 млрд).

Ранее в августе Минобороны Японии окончательно утвердило план закупок американских истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. К 2023 году Токио планирует приобрести всего 18 машин. Стоимость одного истребителя составляет порядка $130 млн.

Также стало известно о планах Японии создать военно-космическое подразделение.