Новый глава МИД Японии выступил за скорейшие переговоры с Лавровым

Новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что хочет поскорее провести мирные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом 11 сентября сообщает Kyodo.

Назначив Мотэги министром иностранных дел, премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил политическому деятелю возобновить тупиковые переговоры по урегулированию спора с Россией по поводу Курильских островов.

«Отсутствие прогресса в вопросе об островах, удерживаемых Россией, которые в Японии называются Северными территориями, а в России Южными Курилами, не позволяет странам подписать официальный мирный договор более чем семь десятилетий», — говорится в источнике. Абэ заявил, что рассчитывает урегулировать спорный вопрос за время своего нахождения на должности премьер-министра.

11 сентября в Японии было сформировано новое правительство. Министром иностранных дел стал бывший министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. Его предшественник Таро Коно был переведен на должность министра обороны.

Также в правительство вернулись министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като и министр общенациональных дел Санаэ Такаити. Отмечается, что на прежних должностях в правительстве остались два наиболее близких премьеру Синдзо Абэ политика — генеральный секретарь Суга и министр финансов Таро Асо.