Песков напомнил о нерешенных проблемах в отношениях с Японией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях с Токио, что вызывает сожаление у Кремля. Об этом он сообщил в воскресенье, 8 сентября, в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин».

«С сожалением мы констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем», — приводит его слова ТАСС.

5 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора между Россией и Японией. Он заявил, что необходимо «вдвоем сделать всё», чтобы Токио и Москва двигались вперед к этой цели.

Кроме того, Абэ, рассуждая об отношениях с Россией, процитировал стихотворение русского поэта Федора Тютчева.

«Я хочу процитировать сейчас одно известное вам четверостишие: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить», — продекламировал японский премьер в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он добавил, что по-другому не получится, а затем предложил заменить в стихотворении Россию на Японию.

29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ уже обсуждали возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах. Кроме того, лидеры двух стран уделили особое внимание вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о начале переговоров о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.