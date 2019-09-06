Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Представление Японии российской стороне из-за открытия на острове Шикотан рыбоперерабатывающего завода неприемлемо. Об этом 6 сентября заявило посольство РФ в Токио.

«Считаем представление японской стороны неприемлемым. Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны <…> Подобные действия японской стороны не способствуют созданию благоприятной атмосферы вокруг диалога по мирному договору», — цитирует сообщение дипмиссии ТАСС.

Дипломаты напомнили, что Россия может предпринимать на своей территории любые действия и выразили надежду, на то, что Токио это осознает.

Кроме того, в посольстве указали, что только развитие договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным с японским премьером Синдзо Абэ, способно позитивно влиять на работу двух стран, а не «передача представлений и протестов».

5 сентября МИД Японии передал представление российскому посольству из-за открытия рыбзавода на Шикотане.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

4 сентября японский премьер пообещал вывести диалог по данному вопросу на новый уровень.