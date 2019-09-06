Прямой эфир

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

0
Фото: ТАСС/ Сергей Красноухов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представление Японии российской стороне из-за открытия на острове Шикотан рыбоперерабатывающего завода неприемлемо. Об этом 6 сентября заявило посольство РФ в Токио.

«Намерен продолжать диалог, чтобы с Путиным заключить мирный договор»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ — о совместной деятельности на Курилах и инвестициях в Дальний Восток

«Считаем представление японской стороны неприемлемым. Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны <…> Подобные действия японской стороны не способствуют созданию благоприятной атмосферы вокруг диалога по мирному договору», — цитирует сообщение дипмиссии ТАСС.

Дипломаты напомнили, что Россия может предпринимать на своей территории любые действия и выразили надежду, на то, что Токио это осознает.

Кроме того, в посольстве указали, что только развитие договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным с японским премьером Синдзо Абэ, способно позитивно влиять на работу двух стран, а не «передача представлений и протестов».

5 сентября МИД Японии передал представление российскому посольству из-за открытия рыбзавода на Шикотане.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

4 сентября японский премьер пообещал вывести диалог по данному вопросу на новый уровень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абэ заявил о съеденном вместе с Путиным пуде соли
Абэ рассказал о деятельности Японии на Курилах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019