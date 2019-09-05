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Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Токио надлежащим образом ответит на открытие нового завода по переработке рыбы на курильском острове Шикотан, заявил генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на регулярной пресс-конференции в четверг, 5 сентября.

«Мы в курсе (открытия предприятия — Ред.). Включая представление, мы ответим надлежащим образом. В любом случае, в правовой позиции нашего правительства никаких изменений нет», — приводит слова политика ТАСС.

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Суга отметил, что для фундаментального решения «этой проблемы» нужно решить «проблему» с южными Курильскими островами и заключить мирный договор на основе «базисной позиции» Японии.

В то же время генсек японского кабмина уклончиво ответил на вопрос журналистов о том, будет ли заявлен России официальный протест.

«Включая представление, мы планируем дать надлежащий ответ», — повторил Суга.

Накануне президент РФ Владимир Путин в среду на полях ВЭФ-2019 осмотрел выставку территорий опережающего развития и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий, числе которых были вышеупомянутый завод на Шикотане, новый терминал Хабаровского аэропорта и горноперерабатывающий комплекс на серебряном месторождении «Вертикальное» в Якутии.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о начале переговоров о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова.

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