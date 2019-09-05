Россия предложила Японии полную отмену визового режима

Перейти на полностью безвизовый режим предлагает Японии Россия. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) он напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян и предложила распространить эту практику на всех граждан России.

В мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия готова к дальнейшим действиям по смягчению визового режима с Японией, переговоры на эту тему ведутся.

29 июня сообщалось, что власти Японии планируют с сентября 2019 года смягчить визовый режим для российских бизнесменов.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября.