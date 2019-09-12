Глава Чехии назвал ситуацию с памятником Коневу позором для страны

Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге позором для страны.

«Каким бы ни был Конев, памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тыс. Но также это был и символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тыс.», — сказал лидер Чехии 12 сентября.

Земан отметил, что ситуация вокруг памятника не является проявлением какого-либо спора, а лишь «выкриком» старосты шестого района Праги. По мнению главы государства, если монумент переместят в музей, то на месте, где он стоял, «господин староста начнет строить подземные гаражи».

«Меня заинтересовала идея евродепутата [Яна] Заградила, который сказал о том, что на территории района Прага-6 есть военные объекты и было бы хорошо, чтобы армия тот памятник перевезла до парка одного из таких объектов», — приводит слова президента «РИА Новости».

22 августа вандалы осквернили памятник, облив его красной краской. После этого инцидента власти шестого района Праги отказались очищать монумент, накрыли его брезентом, а впоследствии решили убрать его с территории города.

Земан ранее рекомендовал властям столицы сохранить памятник, а вице-премьер страны Ян Гамачек предложил решить данный вопрос на референдуме. Однако после шестичасового совещания власти шестого района города решили перенести монумент в музей. Инициативу столичных властей раскритиковало посольство РФ в Чехии, пишет «Газета.ру».