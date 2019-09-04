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Чешская интеллигенция просит сохранить дом Янки Дягилевой в Новосибирске

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Фото: Яндекс.Карты
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Режиссеры, языковеды и музыканты из Чехии направили властям Новосибирска открытое письмо с просьбой не сносить дом, где жила рок-поэтесса Янка Дягилева. Здание находится на пересечении улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных. Сейчас на нем располагается мемориальная доска.

«Мы хотим заявить, что считаем создание музея, памятника или культурного центра, связанного с этой исполнительницей и развивающего наследие сцены, на которой Янка выступала, ценным заветом, который Россия, Сибирь и Новосибирск могут дать всему миру»,—- говорится в открытом письме.

По их мнению, поэтика Дягилевой ярко отражает Сибирь на переломе эпох второй половины 1980-х годов. Об этом информирует vn.ru. Авторы подчеркивают, что «ее творчество вошло в мировую культуру, выходя за рамки области использования русского языка».

Янка Дягилева родилась в Новосибирске 4 сентября 1966 года. Она была участницей панк-рок-групп «Гражданская оборона» и «Великие Октябри». Певица скончалась при невыясненных обстоятельствах в мае 1991 года. Официальная версия следствия — утопление в результате несчастного случая.

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