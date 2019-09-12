МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи президента с русинами

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии для разъяснений по поводу встречи президента Милоша Земана с представителями общины русинов.

Об этом в среду, 11 сентября сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что это произошло в связи с появлением в СМИ данных о контактах Земана с представителями чешской неправительственной организации «Мировой совет подкарпатских русинов».

В пресс-службе заявили, что «чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины».

Ранее чешские СМИ сообщили, что Земан принял делегацию русинов и обсудил с ней вопрос «большей автономии Закарпатской области на Украине», передает «Газета.ру».

В 2018 году отношения обострились между Киевом и Будапештом из-за ситуации с закарпатскими венграми.

В частности, в Сети появилось видео, из которого стало ясно, что консульство Венгрии в городе Берегово тайно выдает украинцам венгерские паспорта.

Процедура сопровождается инструкциями дипломатов — не сообщать о получении документов украинским властям, так как на территории страны запрещено иметь двойное гражданство.

Кроме того, МИД Венгрии призвал ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье после нападения на штаб-квартиру партии «Общество венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде.