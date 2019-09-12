Прямой эфир

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи президента с русинами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии для разъяснений по поводу встречи президента Милоша Земана с представителями общины русинов.

Размовляй и властвуй: Венгрия потребует от Зеленского защитить языки
Верховная рада будет пересматривать закон о государственной мове после прихода новой власти

Об этом в среду, 11 сентября сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что это произошло в связи с появлением в СМИ данных о контактах Земана с представителями чешской неправительственной организации «Мировой совет подкарпатских русинов».

В пресс-службе заявили, что «чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины».

Ранее чешские СМИ сообщили, что Земан принял делегацию русинов и обсудил с ней вопрос «большей автономии Закарпатской области на Украине», передает «Газета.ру».

В 2018 году отношения обострились между Киевом и Будапештом из-за ситуации с закарпатскими венграми.

В частности, в Сети появилось видео, из которого стало ясно, что консульство Венгрии в городе Берегово тайно выдает украинцам венгерские паспорта.

Процедура сопровождается инструкциями дипломатов — не сообщать о получении документов украинским властям, так как на территории страны запрещено иметь двойное гражданство.

Кроме того, МИД Венгрии призвал ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье после нападения на штаб-квартиру партии «Общество венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Демонстранты в Венгрии потребовали самоопределения для Закарпатья
Внезапно умер глава украинской общины Венгрии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019