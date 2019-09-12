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Тотти и Каррера вручили футбольные награды в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Чемпион мира в составе сборной Италии Франческо Тотти и бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вручили футбольные призы в Москве. Они приняли участие в церемонии вручения наград Football Heroes.

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Организатором выступила Международная ассоциация развития футбола (IFDA), которая объединяет выдающихся ветеранов игры со всего мира. Она отмечает профессиональный вклад людей в продвижение ценностей футбола, передает ТАСС.

Награды были вручены в 11 номинациях. В частности, лучшим арбитром была признана россиянка Анастасия Пустовойтова. В числе гостей были экс-игрок сборной Испании Фернандо Йерро, чемпион мира в составе команды Франции Венсан Кандела.

29 августа голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония вручения наград прошла в Монако. Там же ван Дейку вручили награду как лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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