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Массимо Каррера может возглавить иранский клуб

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Итальянский тренер Массимо Каррера может стать следующим наставником иранского футбольного клуба «Эстегляль». Об этом в понедельник, 13 мая, сообщило агентство Tansim.

В конце апреля этот пост покинул немецкий наставник Винфрид Шефер.

Каррера возглавлял столичный «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его началом команда выиграла чемпионат России, пишет «Спорт-Экспресс».

Массимо Каррера был отправлен в отставку 22 октября 2018 года после поражения «Спартака» от тульского «Арсенала» со счетом 2:3. 8 ноября болельщики красно-белых проводили тренера в аэропорту.

В апреле стало известно, что Каррера готов работать за пределами Италии.

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