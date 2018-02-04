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Тотти поделился впечатлениями от выступления на Кубке легенд в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти по итогам состоявшегося в Москве Кубка легенд заявил, что не планирует становиться тренером.

«Я пока не вижу себя в роли тренера. А что касается сборной — у нас есть много кандидатов и сейчас выберут кого-то достойного», — приводит его слова «Спорт-Экспресс»

Тотти также отметил, что рад вниманию российских болельщиков, и рассказал, что считает Кубок легенд «очень интересным турниром» из-за того, что на него собираются лучшие игроки. 

Италия заняла на Кубке легенд шестое место. Победителем турнира в десятый раз стала Россия. 

Как сообщал портал iz.ru, Тотти в 2017 году завершил карьеру футболиста. Последний матч в составе команды «Рома» он сыграл в мае прошлого года. 

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