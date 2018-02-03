Про футболистов «Барселоны» снимут мультфильм

Анимационная студия Pixar планирует выпустить мультфильм про каталонский футбольный клуб «Барселона».

Как сообщает La Jugada Financiera, сейчас студия ведет переговоры с руководством команды о создании проекта.

«Прямо сейчас каталонцы ведут переговоры с американскими режиссерами о том, чтобы снять анимационный фильм. Уже есть контакты между менеджерами «Барселоны» и Pixar. И мы не говорим о каких-то мелких продюсерах. Это Уолт Дисней», — рассказал радиоведущий Рокко Штайнхаузер, не раскрыв детали анимационного фильма и его возможный сюжет.

Руководство клуба надеется, что после выхода мультфильма повысится узнаваемость бренда в медиапространстве.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Барселона» забила пять мячей в матче с «Реал Бетис» на чемпионате Испании по футболу.