«Барселона» проиграла в каталонском дерби впервые с 2009 года

«Эспаньол» обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.

Как передает RT, встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 88-й минуте забил Оскар Мелендо.

Стоит отметить, что на 62-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти.

Таким образом, «Барселона» впервые с 2009 года уступила в каталонском дерби. Ответный матч состоится 25 января.

Ранее сообщалось, что испанская полиция заподозрила Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей.

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