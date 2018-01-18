Прямой эфир

«Барселона» проиграла в каталонском дерби впервые с 2009 года

0
Фото: REUTERS/Albert Gea
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Эспаньол» обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.

Как передает RT, встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 88-й минуте забил Оскар Мелендо.

Стоит отметить, что на 62-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти.

Таким образом, «Барселона» впервые с 2009 года уступила в каталонском дерби. Ответный матч состоится 25 января.

Ранее сообщалось, что испанская полиция заподозрила Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей. 

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter​ 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отец футболиста «Барселоны» назвал сына в честь мыши из «Тома и Джерри»
«Реал» планировал приобрести полузащитника Коутиньо за €200 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017