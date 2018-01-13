Прямой эфир

Отец футболиста «Барселоны» назвал сына в честь мыши из «Тома и Джерри»

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родители защитника «Барселоны» Йерри Мины признались, что назвали сына в честь персонажа мультфильма «Том и Джерри», сообщает RT со ссылкой на Mundo Deportivo.

«Имя выбрала мама Йерри. Нам очень нравился мультфильм «Том и Джерри», и так она выбрала имя. Хотя мы написали имя через букву «Й», — заявил отец футболиста, которого цитирует телеканал RT со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Мина стал футболистом «Барселоны» в начале 2018 года, перейдя туда из бразильского «Палмейраса».

Ранее в январе сообщалось, что нападающий аргентинской сборной по футболу Лионель Месси зарабатывает в испанском клубе «Барселона» €104 млн в год до вычета налогов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Showtime выпустил трейлер мультсериала про Трампа
Мультфильм «Тайна Коко» стал лауреатом «Золотого глобуса»

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017