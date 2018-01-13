Отец футболиста «Барселоны» назвал сына в честь мыши из «Тома и Джерри»

Родители защитника «Барселоны» Йерри Мины признались, что назвали сына в честь персонажа мультфильма «Том и Джерри», сообщает RT со ссылкой на Mundo Deportivo.

«Имя выбрала мама Йерри. Нам очень нравился мультфильм «Том и Джерри», и так она выбрала имя. Хотя мы написали имя через букву «Й», — заявил отец футболиста, которого цитирует телеканал RT со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Мина стал футболистом «Барселоны» в начале 2018 года, перейдя туда из бразильского «Палмейраса».

Ранее в январе сообщалось, что нападающий аргентинской сборной по футболу Лионель Месси зарабатывает в испанском клубе «Барселона» €104 млн в год до вычета налогов.