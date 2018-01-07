«Реал» планировал приобрести полузащитника Коутиньо за €200 млн

Мадридский футбольный клуб «Реал» планировал перехватить у «Барселоны» покупку полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Руководство клуба намеревалось предложить за бразильца €200 млн, передает телеканал RT.

Однако игрок выбрал «Барселону» и перешел в каталонскую команду. Сумма трансфера составила около за €140 млн.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Коутиньо занял второе место в списке самых дорогих футболистов мира. На первой строчке списка остается Неймар, который перешел из «Барселоны» во французский «ПСЖ» за €222 млн.

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