Дело возбудили по факту удара током трехлетнего мальчика в парке в Уфе

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после проверки произошедшего в парке инцидента, во время которого трехлетний мальчик получил удар током. Об этом сообщает следственный отдел по Октябрьскому району.

По версии следствия, 25 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури в Уфе трехлетний мальчик прикоснулся рукой к электрическому проводу, который находился под напряжением и свободно лежал на газоне. Ребенок получил ожог руки, пишет «МедиаКорСеть».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Устанавливаются ответственные за безопасность на территории парка и обстоятельства произошедшего.

12 сентября сообщалось, что в Уфе возбуждено уголовное дело по факту массового отравления халяльной шаурмой. Пострадали 15 человек, среди них беременная.