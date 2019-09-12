Прямой эфир

Дело возбудили по факту удара током трехлетнего мальчика в парке в Уфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после проверки произошедшего в парке инцидента, во время которого трехлетний мальчик получил удар током. Об этом сообщает следственный отдел по Октябрьскому району.

По версии следствия, 25 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури в Уфе трехлетний мальчик прикоснулся рукой к электрическому проводу, который находился под напряжением и свободно лежал на газоне. Ребенок получил ожог руки, пишет «МедиаКорСеть».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Устанавливаются ответственные за безопасность на территории парка и обстоятельства произошедшего.

12 сентября сообщалось, что в Уфе возбуждено уголовное дело по факту массового отравления халяльной шаурмой. Пострадали 15 человек, среди них беременная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подросток погиб на Урале из-за падения на него футбольных ворот
Исколотую вилкой девочку готовят к выписке в Ульяновской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019