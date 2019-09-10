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Подросток погиб на Урале из-за падения на него футбольных ворот

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Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
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На Урале погиб 14-летний подросток в результате падения на него футбольных ворот. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером, 9 сентября, в городе Ивдель на территории бывшего стадиона «Химик», расположенного возле одного из домов по Маяковской улице. Во время игры с мячом 14-летний мальчик стоял в воротах и подпрыгнул, ухватившись руками за верхнюю перекладину металлической конструкции, и начал раскачиваться из стороны в сторону, из-за чего сооружение опрокинулось и придавило подростка. В результате мальчик получил черепно-мозговую травму, из-за чего и скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет REGNUM. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются родственники и знакомые погибшего.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, на учете в ПНД подросток не состоял, приводов не имел, его мать воспитывала ребенка одна, судима не была. Проверку начала областная прокуратура. Устанавливается, на балансе какой организации находятся спортивные ворота и стадион, кто отвечает за их надлежащую эксплуатацию, пишет сайт kp.ru.

В июле сообщалось, что шестилетнего ребенка насмерть придавило футбольными воротами в Архангельской области.

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