Дело возбудили по факту отравления халяльной шаурмой в Уфе

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления халяльной шаурмой в Уфе. Статья «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Владельцев киоска «Халяль» доставили для допроса в отдел полиции. С ними работают правоохранительные органы. Торговый павильон закрыли, сообщает Inkazan.ru.

Киоск расположен на улице Баязита Бикбая. Пострадали 15 человек, среди них беременная. Они госпитализированы с подозрением на гастроэнтерит. Все они признались, что вечером 11 сентября ели шаурму из этого ларька. Все они доставлены в больницу с подозрением на гастроэнтерит.

Расследование проводит Роспотребнадзор. Эксперты опрашивают пострадавших. Продукцию отправили на лабораторные исследования. Специалисты берут смывы с рук сотрудников ларька и уточняют, в каких условиях была приготовлена шаурма.