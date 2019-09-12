Прямой эфир

Дело возбудили по факту отравления халяльной шаурмой в Уфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления халяльной шаурмой в Уфе. Статья «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Владельцев киоска «Халяль» доставили для допроса в отдел полиции. С ними работают правоохранительные органы. Торговый павильон закрыли, сообщает Inkazan.ru.

Киоск расположен на улице Баязита Бикбая. Пострадали 15 человек, среди них беременная. Они госпитализированы с подозрением на гастроэнтерит. Все они признались, что вечером 11 сентября ели шаурму из этого ларька. Все они доставлены в больницу с подозрением на гастроэнтерит.

Расследование проводит Роспотребнадзор. Эксперты опрашивают пострадавших. Продукцию отправили на лабораторные исследования. Специалисты берут смывы с рук сотрудников ларька и уточняют, в каких условиях была приготовлена шаурма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор рассказал о порядке действий при отравлении в ресторане
СК завел уголовное дело после массовых отравлений суши в Самаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019