Неразрывная связь балерины Галины Улановой с Китаем

Балетное искусство России имеет всемирное значение. Ни с чем не сравнимая техника, рождающая прекрасные движения, постоянное стремление к совершенству завоевали бесчисленное количество поклонников по всему миру. Среди признанных мастеров одна из самых известных балерин Галина Уланова. Вся её жизнь прошла на балетной сцене московского Большого театра. В общей сложности ею было сыграно около тридцати ролей. Каждый из её образов обладал ярким индивидуальным стилем, неповторимым характером. Выступая в разных странах, она снискала всемирную славу.

Уланова была верным другом Китая, питая в душе глубокую симпатию к стране. Особые чувства зародились тогда, когда она была ещё маленькой. Её мать Мария Романова много рассказывала о Китае. О том, как мужчины изображают на сцене красивых женщин, как ремесленники возводили изящные дворцы и пагоды, как мудрецы оставляли глубоко осмысленную и непоколебимую философию, прошедшую через многие поколения. В сердце балерины таилось неудержимое желание взглянуть на эту страну.

В ноябре 1952 года балерина наконец-то ступила на китайскую землю в составе делегации советских деятелей культуры. Делегация провела более 40 дней в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. В Шанхае делегация посмотрела только что снятый китайский документальный фильм.

— Когда я увидела, как бесчисленное количество жителей Китая несли корзины с землёй туда и обратно — на месте возведения большой прибрежной дамбы, я была так ошеломлена, что это тронула меня до слёз. Это трудолюбивый китайский народ! Это творческий дух единства! —

делилась впечатлениями Галина Уланова.

Она сказала заместителю министра культуры того времени Ся Яню: «Жители Китая полны энтузиазма, трудолюбивы и смелы! Они едины и оптимистичны, как же с таким народом не построить великую страну».

Через шесть лет — в 1959 году — Уланова вновь приехала в Китай с выступлением Большого театра на празднование десятой годовщины основания Китайской Народной Республики. На этот раз она лицезрела колоссальные перемены. В Пекине балерина выступала в построенном незадолго до этого Большом зале народных собраний. На сценах Пекина и Шанхая она исполнила фрагмент самой популярной драмы «Жизель», «Шопениану», ну и, конечно же, «Умирающего лебедя».

Артисты русского балета не просто оставили глубокие впечатления у китайской публики, они заложили основу китайского балета, став его отправной точкой.

Уланова никогда не была замужем, у неё не было детей, но она оставила после себя своё искусство перевоплощения, заложив в него частички нежной, страстной, тёплой и дружелюбной натуры, и многие скучают по ней.

Этот маленький след и неустанные усилия преподавателей танцевального искусства двух стран проложили дорогу укрепления дружбы между нашими народами.