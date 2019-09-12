Самолет авиакомпании «Якутия» с треснувшим стеклом сел в Хабаровске

Трещина в стекле появилась у Boeing авиакомпании «Якутия» во время полета из Анадыря в Хабаровск. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

«При полете произошло растрескивание покрывного слоя левой форточки пилотов. На прочность стекла это не влияет, полет продолжается. Будет штатная посадка в аэропорту Хабаровска», — цитирует сообщение ТАСС.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Хабаровска, рейс авиакомпании «Якутия» из Анадыря сел с 47-минутной задержкой — в 20.22 (13.22 мск) вместо 19.35 (12.35 мск).

11 сентября сообщалось, что самолет авиакомпании iFly, выполнявший рейс Екатеринбург–Санья (Китай), вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.