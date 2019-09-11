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Самолет iFly вернулся в Екатеринбург из-за технической неисправности

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Фото: Depositphotos
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Самолет авиакомпании iFly, выполнявший рейс Екатеринбург — Санья (Китай) вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Следователи начали проверку по данному факту, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, в 0:55 в среду, 11 сентября, (22:55 мск вторника) во время набора высоты «сработал датчик ошибки механизации». Командир воздушного судна принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета.

На борту авиалайнера находились 284 пассажира, из них 28 детей и 12 членов экипажа. По информации следователей, никто не пострадал.

По факту инцидента СК на транспорте начал проверку. В ведомстве уточнили, что запрошены документы о причинах технической неисправности воздушного судна, о принятых мерах по ее устранению, также опрашиваются наземные службы аэропорта.

Накануне сообщалось, что самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара.

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