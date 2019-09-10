Рейс задержали в аэропорту Новосибирска из-за неисправности самолета

Рейс авиакомпании «Глобус» из Новосибирска в Москву отложили из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили во вторник, 10 сентября, в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево в Домодедово. В настоящее время самолет осматривается авиатехниками, передает «Интерфакс».



«Пока авиакомпания не предоставила сведений, этим же бортом или резервным пассажиры будут отправлены к месту назначения. Это будет зависеть от результатов осмотра воздушного судна авиатехниками», — заявили в ведомстве.



6 сентября сообщалось, что рейс авиакомпании Tunis Air из петербургского аэропорта Пулково в тунисский Монастир задержали почти на 18 часов.