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Рейс Ереван–Москва задержали из-за сообщения о бомбе на борту

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Рейс Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» был задержан в понедельник, 9 сентября, более чем на два часа из-за сообщения одного из пассажиров о наличии у него бомбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Рейс был запланирован на 6:20 по местному времени (5:20 мск). После того как инцидент был исчерпан, в 8:40 (7:40 мск) самолет вылетел в конечный пункт назначения», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении заявила, что пассажир рейса Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» при посадке пассажиров в международном аэропорту Звартноц заявил о наличии у него бомбы, однако не предъявил никаких требований.

Отмечается, что заявивший о наличии бомбы гражданин был изолирован, его вещи были взяты под контроль, тщательно был досмотрен самолет и багаж других пассажиров.

В результате обыска запрещенные к провозке предметы обнаружены не были. Пассажира, заявившего о наличии бомбы, доставили в линейный отдел полиции аэропорта, ведется следствие.

6 сентября сообщалось, что рейс авиакомпании Tunis Air из петербургского аэропорта Пулково в тунисский Монастир задержали почти на 18 часов.

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