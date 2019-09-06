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Рейс из Петербурга в Тунис задержан почти на 18 часов

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Minich
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Рейс авиакомпании Tunis Air из петербургского аэропорта Пулково в тунисский Монастир задержали почти на 18 часов. Это следует из данных, представленных утром в пятницу, 6 сентября, на онлайн-табло аэропорта Санкт-Петербурга.

Самолет должен был подняться в небо в 4:15 в пятницу. В настоящее время отправление рейса назначено на 21:50. Причина задержки не приводится, пишет ТАСС.

4 сентября в аэропортах Москвы было задержано или отменено 47 рейсов. 17 августа Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам их права при задержке рейса. Задержкой считается перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете.

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