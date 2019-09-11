Участники «Агростартапа» в Пензенской области получат 50 млн рублей

В Пензенской области стартует проект «Агростартап», участники которого в этом году получат господдержку на общую сумму 50 млн рублей для развития агропромышленных комплексов и фермерских хозяйств. В числе первых с проектами в министерство сельского хозяйства обратились 50 человек. Из них на грантовую поддержку смогут рассчитывать лишь 15 заявителей.

«Для нас очень важен рынок этой продукции, чтобы не напрямую выходить на покупателя. Таким образом, решается проблема производства товара, который нужен потребителю», — отметил министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков. Как пишет ИА «Пенза-Пресс», финансирование «Агростартапа» будет осуществляться за счет федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта и при поддержке регионального ведомства.

В июне сообщалось, что в Пензенской области 33 начинающих фермера получили гранты от 1,3 до 3 млн рублей. У части из них пока нет даже собственного производства. Сейчас в регионе больше 1,5 тыс. фермерских предприятий.