Крымских аграриев поддержат новыми грантами

Министерство сельского хозяйства Крыма предоставит аграриям новую форму господдержки в виде грантов «Агростартап». Как сообщила пресс-служба ведомства, на реализацию программы направят 39 млн рублей.

«Агростартап» дает возможность получения до 3 млн рублей на развитие сельхозпредприятия или до 4 млн рублей, если хозяйство будет развиваться в составе кооператива, передает «Крыминформ». Фермеру нужно рассчитать, сколько денег ему необходимо на создание и развитие хозяйства. Из этой суммы не более 90% предоставит государство.

Недавно на территории Республики Крым завершилась зерноуборочная кампания. Аграрии собрали 1,694 млн т ранних зерновых и зернобобовых культур. Показатели превышают прошлогодние почти в два раза. Средняя урожайность в этом году составила 30 ц/га, в прошлом — 16 ц/га.