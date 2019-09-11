Сотрудники спецслужб США оценили раскрытие данных об агенте в России

Информация о предполагаемом вывозе ЦРУ своего агента из России в 2017 году была опубликована с целью навредить президенту США Дональду Трампу. Об этом заявили бывшие и действующие сотрудники американских спецслужб, пишет в среду, 11 сентября, Washington Times.

«Главная цель тех, кто обнародовал эту информацию, — навредить президенту», — поделился мнением один из офицеров спецслужб.

Также источники издания выразили опасения, что появившиеся в СМИ утечки могут отразиться на будущих операциях спецслужб.

По мнению экс-главы московской резидентуры ЦРУ Дэниэла Хоффмана, вокруг «обнародованной истории много непроверенных спекуляций». «Опасность состоит в том, что так раскрываются наши методы сбора разведанных и источники», — сказал он.

Эту точку зрения разделил и бывший оперативный сотрудник Стефан Слик. «Причастные к операции не должны были это разглашать, а остальные не имеют права спекулировать», — указал он.

9 сентября телеканал CNN сообщил, что США в 2017 году отозвали из России одного из своих самых ценных агентов, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве РФ. Об этом журналистам рассказал анонимный источник в администрации американского президента Дональда Трампа.

Позже в СМИ появилась информация о том, что речь может идти об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве США и в структуре российского правительства. Накануне семья «информатора США» в спешке покинула свой дом в Стаффорде, штат Вирджиния, увидев журналиста одного из американских СМИ.