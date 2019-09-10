Рейтинг Трампа упал из-за опасений рецессии в США

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал в свете опасений американцев, связанных с возможной рецессией и ростом цен из-за торгового конфликта с Китаем.

Согласно результатам опроса, сделанного по заказу телеканала ABC News и газеты The Washington Post, позиция главы Белого дома сместилась с 44% в июле до 38% в сентябре.

По данным исследования, полностью одобряют деятельность президента США 27% опрошенных против 32% в июле. Напротив, не одобряют — 48%. Ранее этот показатель составлял 45%.

Опрос проводился 2–5 сентября среди американо- и испаноговорящих жителей. Были опрошены 1003 респондента. Погрешность в подсчетах при репрезентативной выборке составляет порядка 3,5%.

28 августа Вашингтон официально подтвердил, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в США, будут повышены с 10% до 15%.

Кроме того, по решению Трампа с 1 октября товары и продукты из КНР общей стоимостью в $250 млрд будут облагаться налогом не 25%, а 30%. Пекин пообещал принять ответные меры.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, КНР ответила зеркально.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд, из-за того что Китай не выполняет договоренности. В ответ Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин будет продолжаться до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку. При этом глава США выразил беспокойство по поводу экономической ситуации в стране.