Эксперт заявил о достижении «точки замерзания» между КНР и США

Уровень отношений между США и Китаем снизился до «точки замерзания». Такое мнение высказал глава комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс.

Матери в обеих странах одинаково взволнованы будущим детей, приводит слова эксперта «Газета.ру».

При этом Орлинс отметил, что оптимистично настроен относительно долгосрочных перспектив отношений между двумя странами и считает, что государства найдут возможности совместно бороться с «настоящими вызовами».

Ранее в сентябре вице-премьер КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Стороны договорились о новых переговорах по торгово-экономическим вопросам. Они должны состояться в Вашингтоне в октябре.

1 сентября Китай ввел пошлины в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. 15 декабря будет введен новый пакет дополнительных пошлин в 5% вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей соответственно.

Действия Пекина стали ответом на аналогичные шаги Вашингтона, с 1 сентября повысившего пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось, а на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят 30%, а не 25%.

Также в сентябре Пекин потребовал на международном уровне привлечь США к ответу за введение пошлин в отношении китайских товаров: тарифы на продукцию стоимостью $300 выросли на 15%.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд, из-за того что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.