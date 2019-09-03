Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем. Во вторник, 3 сентября, американский лидер написал в Twitter, что дискуссия идет успешно.

«У нас всё очень хорошо на торговых переговорах с Китаем», — отметил он.

При этом, по мнению Трампа, Пекин предпочел бы вести переговоры не с ним, а с новым руководством США после выборов 2020 года, а до тех пор продолжать «грабеж США ($600 млрд ежегодно)». Однако, по словам американского лидера, после того как он победит на выборах, условия торговой сделки с КНР станут намного жестче.

Ранее 3 сентября стало известно, что Пекин потребовал на международном уровне привлечь США к ответу за введение пошлин в отношении китайских товаров и подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин будет продолжаться до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.