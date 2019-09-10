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Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.

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«Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом. Поэтому позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна. Мы ожидаем рассмотрения этого закона в 2019 году», — сообщил ТАСС 10 сентября заместитель министра здравоохранения Олег Салай.

По его мнению, любые инициативы должны подвергаться общественному обсуждению, чего не избежал и данный проект. «Были проведены слушания в Общественной палате, в большей части регионов, некоторые регионы направили нам письма в поддержку», — пояснил Салай.

Комментарии Минпромторга и Минэкономразвития агентством получены не были.

21 августа в пресс-службе Минфина рассказали, что ведомство не поддержало законопроект о повышении возраста продаж крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года, так как по Конституции совершеннолетние граждане могут в полном объеме пользоваться своими правами. Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%.

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