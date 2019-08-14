Эксперт назвала причины повышения в России смертности от спиртного

В первой половине 2019 года в России увеличилось число смертей из-за алкоголя. Это произошло из-за дешевизны и доступности крепкого алкоголя, считает заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.

«У нас в 2017–2019 годах был один акциз на водку — 123 рубля на литр спирта, этанола, то есть в 2018 и 2019 годах был заморожен, и так на все виды алкогольных напитков. Два года подряд реальная величина, реальная — значит с учетом инфляции, акциз снижается. И водка в целом в сравнении с другими товарами дешевеет», — цитирует эксперта ТАСС в среду, 14 августа.

По словам Халтуриной, чаще всего люди травятся именно крепким алкоголем. При этом в 90% случаев — из-за отравления этанолом. Она подчеркнула, что речь не идет о некачественном или суррогатном алкоголе.

9 августа кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал «Известиям», что чрезмерное потребление алкоголя ведет к риску развития онкологических заболеваний. По его словам, польза спиртного, в частности, вина — это миф.