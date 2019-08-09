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Ученые изготовили водку из чернобыльской воды

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Фото: Depositphotos
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Группа украинских и британских ученых изготовила экспериментальную водку из пшеницы, выращенной в чернобыльской зоне отселения, и воды, добытой из скважин в Чернобыле. Об этом 8 августа сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции», — говорится в материале.

Сообщается, что в воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения.

В то же время зерно выращивается в зоне обязательного отселения, где проживают люди и где уровни загрязнения значительно ниже, чем в зоне отчуждения, являющейся заповедником дикой природы.

Радиактивно безопасный напиток получил название «Атомик». Исследователи хотят наладить производство в чернобыльской зоне и возвращать 75% прибыли общине регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции, реактор которого был полностью разрушен. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Общая площадь радиационного загрязнения на Украине в результате катастрофы составила 50 тыс. кв. км в 12 областях. От радиоактивного загрязнения также пострадали 46,5 тыс. кв. км территории Белоруссии (23% от общей площади).

В июле специалисты выяснили, какая доза алкоголя приводит к утрате силы воли и меняет поведение человека.

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