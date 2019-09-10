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Власти Москвы предложили «Яндексу» создать беспилотный трамвай

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Департамент транспорта Москвы и компания «Яндекс» ведут переговоры о запуске в столице беспилотного трамвая. Об этом 10 сентября сообщил глава дептранса Максим Ликсутов.

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По его словам, столичные власти регулярно проводят встречи с представителями компании, и разработки «Яндекса» в сфере беспилотных авто им нравятся.

«Мы предложили взять наш трамвай нового поколения и попробовать из него сделать беспилотный. Коллеги начали думать на этот счет», — цитирует Ликсутова «РИА Новости».

По его словам, в «Яндексе» заинтересовались предложением. Власти Москвы, со своей стороны, готовы предоставить трамвай и выделить маршрут. Предполагается, что испытания будут проводиться ночью с машинистом в кабине.

Вероятно, запустят беспилотный трамвай не раньше 2023 года. Ликсутов уверен — если разработку получится внедрить в Москве, где движение очень интенсивное, то она будет актуальна для любого города мира, пишет «Интерфакс».

11 июля был показан беспилотный автомобиль для Москвы. Он разработан на базе Hyundai Sonata 2020, его система берет управление полностью на себя, а вмешательство водителя требуется только в особых случаях.

Как стало известно накануне, 9 сентября за время тестирования беспилотные авто «Яндекса» проехали более 1 млн км по дорогам России, США и Израиля. Машины умеют передвигаться во время интенсивного движения, различать сигналы светофоров при наличии неоновых огней и маневрировать по узким улицам.

На сегодняшний день продолжается тестирование 50 таких машин. В «Яндексе» рассчитывают увеличить парк беспилотных автомобилей до 1 тыс. к 2022 году.

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