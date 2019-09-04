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В Минтрансе обозначили сроки тестирования беспилотных авто на трассе М-11

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков заявил, что тестирование беспилотных автомобилей на трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург может начаться весной 2020 года. Об этом он рассказал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в среда, 4 сентября.

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«У нас все техзадания подписаны. Мы определили участок, на котором все это начнется, сейчас определяемся с технологиями. Я надеюсь, что весной 2020 года мы сможем запустить (тестирование)», — приводит слова Волкова ТАСС.

В июне стало известно, что в Москве на дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей. Первая партия из пяти машин испытывалась в условиях реального движения, еще порядка 20 ждут разрешения. Они поедут по МКАД, ТТК, Кутузовскому и Ленинскому проспектам, а также появятся в спальных районах столицы.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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