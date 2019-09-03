КамАЗ испытает беспилотные грузовики на территории завода

КамАЗ будет проводить испытания беспилотных грузовиков на закрытой территории завода. Как пояснили в компании во вторник, 3 сентября, такое решение принято из-за отсутствия в России законодательной базы для курсирования беспилотных грузовых авто.

«Все мы, автопроизводители, стали несколько сдержанно относиться к этой теме по той простой причине, что мы не видим, каким образом будут решены проблемы юридического характера. То есть законодательства», — сказал гендиректор компании Сергей Корогин в кулуарах выставки Comtrans 2019 в Москве.

При этом Корогин подчеркнул, что будущее стоит за беспилотным транспортом, поэтому до разработки законодательной базы компания будет испытывать свои беспилотные грузовики на внутризаводских перевозках — от кузнечного завода до автомобильного прессово-рамного. Испытания начнутся уже в этом году.

«Я как-то беседовал с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мы собрали в одну подборку все нормативные акты, которые нужно переделать или разработать вновь. Они заняли мелким шрифтом два листа. Я передал председателю правительства от имени автопроизводителей. Он поставил правильную визу», — цитирует Корогина «РИА Новости».

Как сообщалось в феврале, помимо ПАО «КамАЗ» тестировать беспилотные автомобили в 2019 году намеревались еще пять компаний: ООО «КБ Аврора», АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (НКБ ВС), Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), университет Иннополис и «Яндекс».

В мае 2018 года КамАЗ провел испытания беспилотных грузовиков на подъезде к Крымскому мосту. Пять машин без водителей проехали более 10 км по специально подготовленному участку федеральной трассы А-290 Новороссийск–Керчь. В кабинах находились только испытатели на пассажирских сиденьях.

В ноябре 2019 года Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Итоги эксперимента подведут в 2022 году.