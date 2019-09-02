Группа ГАЗ представила новый микроавтобус

Группа ГАЗ представила новую модель микроавтобуса на выставке Comtrans 2019. Автобус отличается низким уровнем пола и рядом других преимуществ, которые обеспечат удобство для маломобильных пассажиров.

«Низкий уровень пола, широкая двойная дверь и широкая площадка в центральной части салона обеспечивают удобство входа-выхода пассажирам, в том числе маломобильным группам населения: инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детскими колясками», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В базовой комплектации микроавтобуса — 17 сидячих и пять стоячих мест, однако возможны и другие варианты компоновки салона.

Новый микроавтобус является продолжением линейки каркасных автобусов «ГАЗель NEXT», производство которого стало возможным благодаря сочетанию рамной конструкции и каркасной технологии производства.

В Группе ГАЗ отметили, что процесс изготовления низкопольных автобусов довольно сложный, однако такие микроавтобусы необходимы для комфорта маломобильных групп населения.

Также в этот день на выставке был представлен легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN». Машина отличается повышенным уровнем комфорта и безопасности, а также наличием новой интеллектуальной платформы. Старт продаж запланирован на 2021 год.