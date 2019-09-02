ГАЗ показал новую «Газель»

Легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN» представили 2 сентября на выставке Comtrans 2019. В производство модель будет запущена в конце 2020 года, старт продаж намечен на 2021 год.

«Газель NN» — это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность», — цитирует ТАСС президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина.

По его словам, новая модель отличается высоким уровнем безопасности и наличием новой интеллектуальной платформе.

Водители за рулем «ГАЗель NN» будут меньше уставать, что повысит эффективность их работы, а также экономическую выгоду для владельцев бизнеса.

Кроме того, «Газель NN» станет «платформой для дальнейшего развития», на базе которой вы дальнейшем будут создаваться новые модели и модификации.