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ГАЗ показал новую «Газель»

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Фото: edu.pl
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Легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN» представили 2 сентября на выставке Comtrans 2019. В производство модель будет запущена в конце 2020 года, старт продаж намечен на 2021 год.

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«Газель NN» — это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность», — цитирует ТАСС президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина.

По его словам, новая модель отличается высоким уровнем безопасности и наличием новой интеллектуальной платформе.

Водители за рулем «ГАЗель NN» будут меньше уставать, что повысит эффективность их работы, а также экономическую выгоду для владельцев бизнеса.

Кроме того, «Газель NN» станет «платформой для дальнейшего развития», на базе которой вы дальнейшем будут создаваться новые модели и модификации.

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