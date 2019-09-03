В Минтрансе заявили о невозможности точечной реконструкции трассы Москва–Уфа

Частичная реконструкция трассы М7 Москва–Уфа невозможна. Она обойдется дороже, чем строительство новой магистрали, заявил первый замглавы Министерства транспорта Иннокентий Алафинов.

По словам замминистра, стоимость реконструкции составит 449 млрд рублей. Новая трасса потребует из бюджета 313 млрд рублей (еще 216 млрд будет выделено из внебюджетных источников), передает «РИА Новости».

Алафинов напомнил, что содержание реконструированной трассы также ляжет на бюджет.

«Новая дорога, помимо того, что стоит дешевле, позволит за счет сбора платы не только возвращать инвестиции, но и содержать дорогу», — подчеркнул он.

В августе Минэкономразвития предложило вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. В рамках реконструкции предлагалось расширить дорогу до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Всё это, по расчетам ведомства, позволит сократить расходы на проект с нынешних 539 млрд до 279 млрд рублей, из которых 121 млрд рублей приходится на новую дорогу.