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Эксперт назвал сроки внедрения беспилотных авто в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Полностью беспилотные автомобили начнут ездить по дорогам Москвы уже приблизительно через 4-7 лет, заявил агентству «РИА Новости» в понедельник, 19 августа, руководитель направления беспилотных авто в российской компании «Яндекс» Дмитрий Полищук.

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В настоящее время, по его словам, в рамках тестирования данной технологии за рулем такой машины всегда находится специально подготовленный испытатель, который в определенных условиях берет управление на себя.

«Я думаю, от четырех до семи лет потребуется для того, чтобы начать активно внедрять данную технологию в условиях города Москва. Опять же, что такое внедрять? Все: никаких сносок, оговорок», — сказал Полищук, пояснив, что беспилотники просто начнут ездить по столицы самостоятельно, и это будет безопасно.

При этом, с его слов, в некоторых других городах, где условия на дорогах гораздо легче, чем в Москве (нет пробок, хорошая инфраструктура), беспилотные машины появятся еще раньше.

Специалист обратил внимание, что сфера их применения будет достаточно широкой: от перевозки грузов и пассажиров до доставки пиццы и др.

11 июля был показан беспилотный автомобиль для Москвы. Он разработан на базе Hyundai Sonata 2020, его система берет управление полностью на себя, а вмешательство водителя требуется только в особых случаях.

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