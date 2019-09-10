Мэрия Самары начала переговоры о новом концерте Димы Билана

Самарская мэрия ведет переговоры с представителями певца Димы Билана о новом концерте артиста в качестве компенсации за его неудачное выступление в День города. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили городской администрации.

«Представители артиста вышли на связь, в настоящее время ведутся переговоры», — цитирует ТАСС представителя мэрии.

Ранее певец извинился за свое выступление в нетрезвом виде на концерте в Самаре. Видео с обращением он опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Продюсер поп-исполнителя Яна Рудковская, комментируя произошедшее, напомнила подопечному, что он большой артист и не имеет права на ошибку.

Билан выступил в Самаре 9 сентября. Вскоре после этого в Сети появились кадры, на которых видно, что исполнитель странно себя вел на сцене — он уронил микрофон, подозрительно медленно пил и совершал странные движения.

Концертный директор певца Дмитрий Бушуев заявил, что никаких проблем в Самаре не было, и призвал не «собирать всякую желтуху». Жители Самары, возмущенные поведением Билана на концерте в честь Дня города, потребовали от местных властей извиниться за приглашение артиста.