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Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Жители Самары, возмущенные поведением певца Димы Билана на концерте в честь Дня города, потребовали от местных властей извиниться за приглашение артиста.

Активисты опубликовали электронную петицию с соответствующим требованием. Как полагает автор документа, Билан вместо вокала «издавал странные звуки», «вел себя неадекватно» и «показывал неприличные жесты».

«Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город»,— пишет он, отмечает в понедельник, 9 сентября, «Газета.ру». На данный момент петиция собрала несколько сотен подписей. В комментариях пользователи высказывают свое мнение. Большинство зрителей согласны с тем, что выступление певца стало для него позором.

Билан и его продюсер Яна Рудковская пока не отреагировали на данную ситуацию. В свою очередь, концертный директор певца Дмитрий Бушуев заявил, что «никаких проблем» в Самаре не было, и призвал не «собирать всякую желтуху».

По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии». В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить певца на употребление наркотических веществ.

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