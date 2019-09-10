Рудковская отреагировала на выступление пьяного Билана

Продюсер поп-исполнителя Димы Билана Яна Рудковская прокомментировала его нетрезвое выступление в Самаре. Свое мнение она написала в комментариях на странице исполнителя в Instagram.

Сообщение Рудковской появилось под постом, в котором Билан извинился перед самарцами за то, что вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Также певец отметил, что планирует провести бесплатный концерт и сделать городу подарок — детскую площадку.

«Ждем место под детскую площадку, ждем, когда ты подаришь городу ее, ждем аппарат для детской больницы», — написала Рудковская.

Она также напомнила подопечному, что он большой артист и не имеет права на ошибку.

«Я очень надеюсь, что Самара простит тебя… потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди», — цитирует продюсера «Газета.ру».

Ранее 10 сентября лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал выступление Димы Билана. По его словам, самарской публике повезло наблюдать, как «в зюзю пьяный» Билан «вертит тазом».

Билан выступил в Самаре 9 сентября. Вскоре после этого в Сети появились кадры, на которых видно, что исполнитель странно себя вел на сцене — он уронил микрофон, подозрительно медленно пил и совершал странные движения.

По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии». В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить певца на употребление наркотических веществ. Сам Билан уже извинился за свое выступление. По его словам, из-за проблем с пищеварением он ведет здоровый образ жизни, поэтому долгое отсутствие в рационе алкоголя сыграло с ним «злую шутку». Билан заявил, что встретил друзей в гримерке, выпил коньяка и «не рассчитал».