Шнуров оценил выступление нетрезвого Билана в Самаре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал выступление Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре. По его словам, исполнителю не стоит беспокоиться.

Шнуров отметил, что самарской публике повезло наблюдать, как «в зюзю пьяный» Билан «вертит тазом». Также, по словам лидера группы «Ленинград», такое поведение помогло привлечь внимание к мероприятию, о котором бы никто даже не написал.

«Да и так ты, Дима, в топе «Яндекса», что хорошо», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Билан выступил в Самаре 9 сентября. Вскоре после этого в Сети появились кадры, на которых видно, что исполнитель странно себя вел на сцене — он уронил микрофон, подозрительно медленно пил и совершал странные движения.

По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии». В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить певца на употребление наркотических веществ. Сам Билан уже извинился за свое выступление. По его словам, из-за проблем с пищеварением он ведет здоровый образ жизни, поэтому долгое отсутствие в рационе алкоголя сыграло с ним «злую шутку». Билан заявил, что встретил друзей в гримерке, выпил коньяка и «не рассчитал».