Прямой эфир

Шнуров оценил выступление нетрезвого Билана в Самаре

0
Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал выступление Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре. По его словам, исполнителю не стоит беспокоиться.

Шнуров отметил, что самарской публике повезло наблюдать, как «в зюзю пьяный» Билан «вертит тазом». Также, по словам лидера группы «Ленинград», такое поведение помогло привлечь внимание к мероприятию, о котором бы никто даже не написал.

«Да и так ты, Дима, в топе «Яндекса», что хорошо», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Билан выступил в Самаре 9 сентября. Вскоре после этого в Сети появились кадры, на которых видно, что исполнитель странно себя вел на сцене — он уронил микрофон, подозрительно медленно пил и совершал странные движения.

По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии». В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить певца на употребление наркотических веществ. Сам Билан уже извинился за свое выступление. По его словам, из-за проблем с пищеварением он ведет здоровый образ жизни, поэтому долгое отсутствие в рационе алкоголя сыграло с ним «злую шутку». Билан заявил, что встретил друзей в гримерке, выпил коньяка и «не рассчитал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана
Джигурда оправдал выступление Билана в Самаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019